"DGS ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Söz konusu sınavın sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak olup sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı DGS ne zaman yapılacak? 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav tarihi takvimi belli oldu!