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Giriş Tarihi: 11.8.2022 10:53

DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022: Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları

Üniversite eğitimini 4 yıllık fakültelerde tamamlamak isteyenlerin gündeminde DGS taban puanları bulunuyor. DGS tercih sürecine girecek adaylar DGS Sağlık Yönetimi 2022 taban puanları ve kontenjanları araştırması yapıyor. İşte Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022

DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022: Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları

ÖSYM tarafından DGS sonuçları son dakika haberi olarak açıklandı. 11 Ağustos'ta açıklanan sonuçlar akabinde Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. 4 yıllık bölümleri tercih edecek adaylar sağlık yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, 4 yıllık DGS bölümleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Sağlık Yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

DGS SAĞLIK YÖNETİMİ

İşte DGS Sağlık Yönetimi bölümleri ve taban puanları;

DGS Sağlık Yönetimi Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/
YO.		 BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN TAVAN PUAN
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 289,95504 289,95504
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 283,23473 283,23473
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 270,76369 282,83981
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 269,80180 277,11807
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 269,26787 269,26787
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 267,35842 275,53026
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 265,62759 265,62759

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 265,57124 270,48026
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 265,40971 266,80436
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 264,40822 264,40822
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 264,29331 291,90897
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 262,17046 265,43396
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 4 4 261,69547 264,83446
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 261,41029 261,41029
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 261,40059 266,22738
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 261,29863 261,29863
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 260,13130 285,82365
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 259,72117 276,63727
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 259,60527 259,60527
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 259,60093 278,75577
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 258,70658 258,70658
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 258,67239 267,54437
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 258,01939 258,01939
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 2 2 257,61694 265,01589
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 257,59184 265,41530
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,88744 266,00203
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 256,82198 262,24708
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 256,77306 260,79857
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,74060 266,96423
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 256,65292 268,72255
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 256,38846 256,38846
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 255,61423 267,52323
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 255,59445 255,59445
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 254,59584 268,67852
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 254,27448 263,31566
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 253,97587 259,32248
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 253,39664 269,96865
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 253,00830 253,00830
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 252,88274 258,07729
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 252,70094 252,70094
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) GülhaneSağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 4 4 252,42588 257,98286
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 251,49835 285,55879
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 251,09251 257,63365
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1 1 251,03588 251,03588
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,97345 268,83743
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,58937 260,26320
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,45567 262,92944
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,23480 261,27402
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 250,15166 264,49476
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 249,42815 259,05836
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,31331 273,87214
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat KeleşoğluSağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,18669 255,65797
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 249,12151 252,46300
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3 3 249,02611 249,93532
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 247,93938 258,79653
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 247,10691 253,02538
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 247,06267 256,61010
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 246,83686 270,65384
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 246,23122 261,34806
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 246,20080 255,22403
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 246,11637 251,60488
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 245,66033 248,64940
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 245,65938 249,13903
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 245,61835 272,51159
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 245,07417 254,15896
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 244,99780 255,29732
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 244,97237 249,22741
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 244,97058 248,24690
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 244,82170 260,19469
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 244,05931 263,30872
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 243,71104 259,18414
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 243,18106 245,34004
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 243,15575 255,34882
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 242,58732 247,23818
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3 3 242,18930 244,12894
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 241,80425 248,03041
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 241,79797 244,56376
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 4 4 241,31913 242,99103
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 240,62979 248,09652
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,93732 262,40438
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 239,60403 245,58521
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yönetimi EA 3 3 239,59034 246,01083
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 239,24819 245,14733
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,02846 243,11077
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 239,01461 240,66779
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 238,60240 240,98777
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 238,50393 251,56530
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4 4 237,71007 244,27856
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1 1 237,56932 237,56932
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 6 6 236,65066 249,31922
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 234,58014 239,13848
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 233,83626 236,62138
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 3 3 233,76727 238,85713
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 4 4 233,36500 238,62150
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 233,12046 233,12046
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 3 3 232,43299 247,38487
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1 1 232,40132 232,40132
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 3 3 232,13020 234,66758
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) EA 1 1 231,86704 231,86704
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 4 4 230,85847 250,92763
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 229,45229 231,49195
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 226,59911 324,57801
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2 2 224,66162 230,12692
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 3 3 221,75683 240,08239
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 220,84376 220,84376
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 217,92778 327,13006
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1 1 216,52230 216,52230
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000 3000 213,89905 318,46879
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DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022: Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları
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