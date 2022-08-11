DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2022: Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları

ÖSYM tarafından DGS sonuçları son dakika haberi olarak açıklandı. 11 Ağustos'ta açıklanan sonuçlar akabinde Sağlık Yönetimi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. 4 yıllık bölümleri tercih edecek adaylar sağlık yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, 4 yıllık DGS bölümleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Sağlık Yönetimi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması