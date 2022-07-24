Açık öğretimden örgüne geçmek veya ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS), 3 Temmuz'da yapıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday, şimdi büyük bir merakla ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. 2022 DGS sonuçları, ÖSYM AİS sayfası üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından üniversite başvuruları başlayacak. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav sonuçları son durum...
2022 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; 2022 DGS sonuçları, 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz günlerde 2022 YKS üniversite sınavı sonuçlarının erken açıklanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının da ekren açıklanma ihtimali gündeme geldi.
Bu kapsamda, DGS sınav sonuçları da gününden önce adaylar ile paylaşılabilir. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
DGS PUANI HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.