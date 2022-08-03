DGS sınav sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Temmuz ayında düzenlendi. Binlerce öğrenci gözlerini DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Sonuçların 12 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bilinse de ÖSYM bazı sonuçları erkenden erişime açabiliyor. Hal böyleyken ''DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar okulların kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM takvimi ile 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar…