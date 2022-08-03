Haberler Yaşam Haberleri DGS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 10:01

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2022 DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS), geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Binlerce adayın katıldığı DGS sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamalara çevrildi. DGS sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde duran adaylar, ‘’2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile 2022 DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar…

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DGS sınav sonuçları için heyecan dorukta. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Temmuz ayında düzenlendi. Binlerce öğrenci gözlerini DGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Sonuçların 12 Ağustos tarihinde erişime açılacağı bilinse de ÖSYM bazı sonuçları erkenden erişime açabiliyor. Hal böyleyken ''DGS sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar okulların kontenjanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM takvimi ile 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre; 2022 DGS sonuçları, 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Erken açıklanması ihtimaline karşın adaylar sorgulamalarına devam ediyor. Peki, DGS 2022 sonuçları erken açıklanır mı?

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz günlerde 2022 YKS üniversite sınavı sonuçlarının erken açıklanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının da ekren açıklanma ihtimali gündeme geldi.

Bu kapsamda, DGS sınav sonuçları da gününden önce adaylar ile paylaşılabilir. Ancak DGS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasını ardındaki adım tercih dönemi olacak. Yine ÖSYM sistemi ile gerçekleşecek tercihler için henüz net bir tarih verilmedi. Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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DGS sonuçları sorgulama ekranı 2022: ÖSYM ile 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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