DGS taban puanları ve boş kontenjanlar 2025: ÖSYM ile DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

2025 DGS sonuçlarının ardından adaylar, taban puanları ve boş kontenjan bilgilerini incelemeye başladı. Üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler için ek tercih süreci yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak tarihlerle birlikte DGS ek tercih başvuruları başlayacak. Peki DGS ek tercihler ne zaman, başvurular başladı mı?
2025 DGS tavan ve taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden DGS taban puanlarına ulaşabilirler.
ÖSYM tarafından 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayınlandı. Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarından toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen aday sayısı 56 bin 634 oldu.
Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak açıklandı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin olarak boş kalan kontenjanlar belli olacak. ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar yer alacak.
DGS tercih sonuçlarına göre yükseköğretim programı kazanan adayların kayıt işlemleri 11-17 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz kesin olarak ek tercih takvimini açıklamadı. Ek tercih işlemlerinin Eylül ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor.
2025-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.