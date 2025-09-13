DGS taban puanları ve boş kontenjanlar 2025: ÖSYM ile DGS ek tercihler ne zaman, başladı mı?

2025 DGS BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM tarafından 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayınlandı. Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarından toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken yerleşen aday sayısı 56 bin 634 oldu.

Boş kalan toplam kontenjan ise 19 bin 89 olarak açıklandı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesin olarak boş kalan kontenjanlar belli olacak. ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda boş kontenjanlar yer alacak.