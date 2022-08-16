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Giriş Tarihi: 16.8.2022 09:23

DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınavın ardından DGS tercihleri yapılacak. DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte güncel bilgiler.

DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de!

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylarca takip ediliyor. DGS tercihleri DGS tercih kılavuzunda yazan bilgiler doğrultusunda yapılacak. 2022 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak olup resmi açıklama bekleniyor. İşte DGS tercihlerinde son durum.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.

2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

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DGS tercihleri ne zaman? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM’de!
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