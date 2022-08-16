DGS tercihlerinin yapılacağı tarih Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylarca takip ediliyor. DGS tercihleri DGS tercih kılavuzunda yazan bilgiler doğrultusunda yapılacak. 2022 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak olup resmi açıklama bekleniyor. İşte DGS tercihlerinde son durum.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı ve tercihler 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alındı.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin ağustos sonunda başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.