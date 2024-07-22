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Giriş Tarihi: 23.7.2024

Dijital bağımlılıkta çocuklar ebeveynlerini örnek alıyor

Dijital bağımlılıkta çocuklar ebeveynlerini örnek alıyor
İnternetin yaygınlaşması ve dijital mecraların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi dijital bağımlılık tehlikesini de beraberinde getiriyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Korhan Mavnacıoğlu, "Çocukların dijital kullanım seviyeleri, ebeveynlerin kullanım tarzının yansımasıdır. Dijital bağımlılık sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de görülmektedir. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda ebeveynlerin de dijital okuryazarlık noktasında bilinçli olmaları ve çocuklarına örnek olmaları gerekiyor" dedi. Tuba KOÇ/ SABAH

Çocuklar, sokak oyunu değil ekran istiyor
İngiltere'de yapılan çalışmaya göre, çocukların çoğunun bu yaz dışarıda oynamaktansa iç mekânlarda daha fazla zaman geçirmek istiyor. Araştırmacılar, ebeveynlerin katıldığı bir anket çalışması yaptı. Araştırmaya göre, çocukların yarısından fazlası bu yaz dışarıda oynamaktansa iç mekânlarda ve ekranlara bakarak daha fazla zaman geçirmek istiyor. Öte yandan, beş ebeveynden dördü, çocuklarının açık havada oynadıktan sonra daha mutlu göründüğünü söyledi. Uzmanlar bu durumun obezite, D vitamini eksikliği ve zihinsel sağlık sorunları gibi hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı. DIŞ HABERLER

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Dijital bağımlılıkta çocuklar ebeveynlerini örnek alıyor
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