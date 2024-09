Dijital dünyanın liderleri 6G Konferansı’nda buluştu

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2017 yılından beri organize ettiği 6G Çalıştayları'nın devamı niteliğindeki '6G Konferansı'nı gerçekleştirdi. Kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey katılımcıların yer aldığı konferansta 6. nesil kablosuz haberleşme teknolojisi çalışmaları ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonu ele alındı. Yedi farklı panelin yapıldığı etkinlikte 60 uzman konuşmacı yer aldı. Güney Kampüs Konferans Salonu'nda yapılan konferansın açış konuşmalarını Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran ile İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan gerçekleştirdi.

PROF. ARSLAN: VERİYİ KONTROL EDEN DÜNYAYI KONTROL EDER

Türkiye'yi 6G teknolojisine hazırlayan ekibin başında yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, "Teknoloji firmaları ile ekosistem oluşturarak teknolojiyi Türkiye'de geliştirmemiz en büyük hedefimiz. Türkiye eğer 6G'nin hem AR-GE hem de ÜR-GE çalışmalarında bulunursa dünyada önemli bir yer edinebiliriz. Özellikle bu teknolojinin yerli ve millî olarak geliştirilmesi; güvenlik, gelişmişlik ve rekabet açısından çok önemli. Bilgi ve haberleşme teknolojileri bütün sektörlere damgasını vurdu. Her şey artık veri üretiyor, bilgi üretiyor ve bu bilgi bir noktadan bir noktaya akıyor. 6G ile bu süreç daha da hızlanacak. Bu yüzden veriyi kontrol eden hem insanı hem ulusları hem de dünyayı kontrol eder. Bizim dünyayı kontrol edelim diye bir hedefimiz yok ama en azından kendimizi güvence altına almamız lazım. Bu teknolojinin en kritik alanı savunma sanayidir. Onların olmadığı yerde bu teknoloji gelişmez" ifadelerini kullandı.

REKTÖR CERAN: 6G SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇINDAN BÜYÜK FIRSAT

6G teknolojisi, özellikle sürdürülebilirlik açısından büyük fırsatlar sunacaktır diyen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, "6G, yalnızca teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde, toplumsal yapıları, ekonomik dinamikleri ve hatta insan yaşamını kökten değiştirecek çok büyük bir gelişmeyi temsil ediyor. Bu yeni nesil iletişim teknolojisiyle, yalnızca cihazlar değil aynı zamanda insanlar, şehirler ve hatta medeniyetler arasındaki etkileşimler daha hızlı, daha güvenli ve daha kapsamlı bir boyuta taşınacaktır. 6G teknolojisi, özellikle sürdürülebilirlik açısından büyük fırsatlar sunacaktır. Daha az enerji tüketimi, daha verimli veri iletimi ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, dünyanın geleceği için kritik öneme sahiptir. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak bu büyük yenilikçi gelişmenin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyor ve bu alanda bilimsel araştırmalarımız ve projelerimizle öncülük etmeye, bilim insanlarımızı üniversite olarak desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

BAKAN YRD. DR. DÖNMEZ: 6G DAHA HIZLI DAHA YOĞUN DAHA NÜFUZLU

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ise 6G teknolojisi; daha hızlı, daha yoğun ve daha nüfuzlu veri anlamına gelmektedir diyerek sözlerine şöyle devam etti, "Bu hususların beraberinde birçok yenilikçi teknoloji ile imalat sanayi veya diğer endüstrileri çok büyük ölçekte değiştireceğini bakanlık olarak şimdiden öngörmekteyiz. Bu durum temelde büyük verinin oluşturulması, birçok süzgeçten geçerek ve kaynaktan süratle çekilerek kullanılması ve yeni öğrenilen bilgilerin veri olarak sürekliliğini tesis etmesi bağlamında makine öğrenmesinde müthiş bir döngüsel artış sağlayacağını söyleyebiliriz. Bu tür bir öğrenmenin nesnelerin interneti ile yapay zekâ destekli pek çok karar alma ve uygulama analitiğine dayanan alt teknolojileri aşırı hızlandıracağını ve tüm endüstrilerde yılların deneme yanılma tecrübelerine dayanan başarı oranını çok daha kısa vadede gerçekleştirerek tüm alanlarda piyasa başarısını ve rekabetçiliği artıracağını da söylemek isterim."





BAKAN YRD. DR. SAYAN: 6G İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise, "Hızla ilerleyen teknoloji, hayatımızın birçok alanını günden güne değiştiriyor ve dönüştürüyor. Dijitalleşen yaşam alanlarıyla birlikte insanların, cihazların ve işletmelerin kesintisiz bağlantılı etkileşimde bulunduğu dijital ekosistemlerin önemi ve etkisi her geçen gün artıyor. Günümüzde her an her yerde bağlantılı olmak, neredeyse su ve elektrik gibi toplumun temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiş durumda. Her zaman altını çizdiğimiz insan odaklı teknolojiler, 6G'de de teknolojinin kalbinde olacak. Ayrıca enerji verimliliği, çevre ve iklim konularında da 6G'nin iyileştirici hedeflere sahip olduğu görülüyor. 6G haberleşme teknolojisinde, Wi-Fi yerine Li-Fi teknolojisi, yani yüksek enerjili LED ile görünür ışıkla haberleşme teknolojisinin de kullanılması planlanıyor. Pek çok ülke henüz standartlaşmamış 6G teknolojisinin çerçevesini ve ana iş odağını şekillendirmek için projeler, programlar ve iş ortaklıkları başlattı. Bizler de bu konuda ilgili paydaşlarımızla 5G ve ötesi teknolojiler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.





SSB BAŞKANI PROF. GÖRGÜN: 6G ULUSAL GÜVENLİĞİN KRİTİK ANAHTARIDIR

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise 6G teknolojileri, sadece bir iletişim altyapısı olmayıp, aynı zamanda ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınmanın en kritik anahtarıdır önemi vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti, "Türkiye'nin 4G ve 5G teknolojilerindeki çalışmaları, ülkemize ekonomik, teknolojik ve güvenlik açısından büyük kazanımlar sağlamaktadır. Gelecekte, 6G teknolojilerinin millî imkanlarla geliştirilmesi ve karasal olmayan ağların bu sürece entegrasyonu ise, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını artıracak ve küresel rekabet gücünü pekiştirecektir. Bu teknolojiler, kamu güvenliği ve askeri haberleşme açısından da önemli faydalar sunarak, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacaktır. 6G teknolojileri, sadece bir iletişim altyapısı olmayıp, aynı zamanda ulusal güvenlik ve ekonomik kalkınmanın en kritik anahtarıdır. Ülkemizin bu teknolojilerde söz sahibi olması, geleceğin dünyasını şekillendiren ülkelerden biri olmasını sağlayacaktır. Savunma sanayiimizin bu teknolojik dönüşüme ayak uydurması ve yeri geldiğinde önderlik edebilmesi, savunma sanayiimizin sahip olduğu caydırıcılık gücünü ve bölgesel etkisini daha da artıracaktır. 6G sadece daha hızlı bir ağ değil o, yeni bir dünyanın temeli olacak. Ticaret, savunma, sağlık ve toplum genelinde dönüştürücü bir etki yaratacak. Bu gelecek, sektör, hükümet ve akademi arasında en iyi fikirlerin ve çabaların bir araya getirilmesiyle mümkün olacaktır."