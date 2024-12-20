Dijital istismara karşı 107 maddelik önlem

Dijital teknolojinin çocukların gerek fiziksel gerekse sosyal gelişimine direkt etki etmesiyle ilgili tartışmaların son dönemlerde dünya kamuoyunda öne çıkmasıyla İspanya, bu yolda öncü olmak için adımlar atmaya başladı. Avrupa Dijital Geçiş Derneği Başkan Yardımcısı Ana Caballero, uzmanların İspanya'da bu konuda çizdiği yol haritasını paylaştı.Caballero, bağımsız bir komite olarak bu soruna teşhis koyduklarını, alınabilecek önlemlere ilişkin kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek 107 maddelik önerilerini İspanya hükümetine sunduklarını kaydetti. Caballero, çocukların doktor kontrollerine artık "dijital sağlık" biriminin de eklenmesi gerektiğini dile getirerek, "Rutin çocuk kontrollerinde doktorların ebeveynlere çocuklarının ne kadar süre internet kullandığını, ne tür erişimleri kullandığını sormaları ve bunların sağlık protokolüne eklenmesi gerekli. Anne adayı olan bir kadın da jinekolog kontrolünde çocuklarda dijital sağlıkla ilgili bilgi almalı" değerlendirmesinde bulundu.