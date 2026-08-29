Dijital tehdide karşı Türkiye hangi adımları atacak? Tik-Tok'a erişim engeli masada: "Sosyal medya milli güvenlik sorunudur"

META 17 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK!

ABD'de eyaletlerin teknoloji devine açtığı davada tarihi bir uzlaşmaya varıldı. Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, çocuklara zarar veren algoritmik tasarımları nedeniyle 17 milyar dolarlık maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Dava dosyasındaki detaylar, şirket mühendislerinin çocuk beyninin psikolojik ve duygusal zayıflıklarını kasıtlı olarak hedef aldığını, otokontrol mekanizmalarını devre dışı bırakan bağımlılık tuzakları kurduğunu kanıtladı.

Anlaşma kapsamında Meta; çocuk hesaplarında günlük 2 saat kullanım sınırı, gece 24.00-06.00 arası erişim engeli, okul saatlerinde bildirimlerin kapatılması, beğeni sayılarının gizlenmesi ve estetik filtrelerinin kaldırılması gibi radikal değişiklikleri taahhüt etti. Bağımsız denetçiler tarafından takip edilecek bu yeniliklerin önümüzdeki aylarda ABD'de kademeli olarak devreye girmesi bekleniyor.