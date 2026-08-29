Dijital tehdide karşı Türkiye hangi adımları atacak? Tik-Tok'a erişim engeli masada: "Sosyal medya milli güvenlik sorunudur"

Sosyal medya mecralarının kullanıcıları olabildiğince uzun süre ekranda tutmak üzere kurguladığı algoritmik sistemler, küresel ölçekte devasa bir toplumsal tehdide dönüştü. Küresel şirketlerin yüksek etkileşim amacıyla nefret, şiddet ve çocuk istismarı içeren yayınları öne çıkarması, aile yapısını ve çocukları doğrudan hedef alıyor.
Tik-Tok'a erişim engeli masada: "Sosyal medya milli güvenlik sorunudur"
A Haber'e ekranlarına özel açıklamalarda bulunan uzmanlar ve yetkililer, dijital platformların yarattığı risklere karşı Türkiye'nin başlattığı kapsamlı mücadeleye dikkat çekti.
"SOSYAL MEDYA ARTIK BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ulusötesi platformların tutumuna karşı diplomasinin tıkandığını belirterek şunları kaydetti:
"Bu konu çok önemli. Çünkü sosyal medya meselesi artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Aileye, topluma, insana adeta savaş açan ulusötesi dijital ağlar var. TikTok meselesinde artık söz bitti. Tek yapılması gereken reklam yasağı getirmek, bant daraltmak ve doğrudan erişim yasağı uygulamaktır. Görüşmelerde 'tamam' diyorlar ancak sekizinci günde yine pür liberal bir tutum sergiliyorlar. Siz Avrupa'da hangi normları uyguluyorsanız, Türkiye'de de aynı kuralları birebir uygulayacaksınız."
"GECE 02.00 - 05.00 ARASI KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİDİR!"
A Haber canlı yayınında platformlardaki istismar çarkını deşifre eden SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, canlı yayınlarda "hediye" adı altında çocukların hedef alındığına dikkati çekerek şu uyarıda bulundu:
"Çok büyük bir dijital kuşatmayla karşı karşıyayız. Hediye adı altında çocuklara para gönderip her istediklerini yaptırıyorlar. 13-14 yaşındaki küçücük çocukları o sosyal medyada meze yapıyorlar. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyorum: Gece 02.00 ile 05.00 arası dijital dünyada adeta bir 'kriminal zaman dilimidir'. Lütfen anne babalar o saatlerde çocuklarınızın dijital ayak izlerine dikkat edin, odalarında onları yalnız bırakmayın."
SANSÜRCÜ META'YA KARŞI EMSAL TAZMİNAT KARARI
Dijital devlerin Filistin konusundaki çifte standardı ve siyasi sansürleri de hukuki engelle karşılaştı. Dijital Medya Uzmanı Ümit Sanlav, Sumud Filosu'nda yer alan sunucu İkbal Gürpınar'ın Filistin paylaşımlarına kısıtlama getiren Meta şirketine karşı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) yaptığı başvurunun sonuçlandığını belirtti.
Sanlav şunları kaydetti:
"İkbal Hanım, dünya devi Meta şirketinden tam 256 bin 357 TL tazminat kazanmaya hak kazandı. Bu karar son derece büyük bir emsal teşkil edecek. Bundan sonra gerek Türkiye'deki gerekse diğer ülkelerdeki kullanıcılar, küresel şirketlerin sansür ve kısıtlamalarına maruz kaldıklarında, kendi kanuni haklarını arayarak bu şekilde haklarına kavuşabilecekler."
META 17 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK!
ABD'de eyaletlerin teknoloji devine açtığı davada tarihi bir uzlaşmaya varıldı. Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, çocuklara zarar veren algoritmik tasarımları nedeniyle 17 milyar dolarlık maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Dava dosyasındaki detaylar, şirket mühendislerinin çocuk beyninin psikolojik ve duygusal zayıflıklarını kasıtlı olarak hedef aldığını, otokontrol mekanizmalarını devre dışı bırakan bağımlılık tuzakları kurduğunu kanıtladı.
Anlaşma kapsamında Meta; çocuk hesaplarında günlük 2 saat kullanım sınırı, gece 24.00-06.00 arası erişim engeli, okul saatlerinde bildirimlerin kapatılması, beğeni sayılarının gizlenmesi ve estetik filtrelerinin kaldırılması gibi radikal değişiklikleri taahhüt etti. Bağımsız denetçiler tarafından takip edilecek bu yeniliklerin önümüzdeki aylarda ABD'de kademeli olarak devreye girmesi bekleniyor.
AB HAREKETE GEÇTİ: 12 MİLYAR DOLARLIK CEZA KAPIDA
ABD'de atılan adım, küresel ölçekte yeni bir dönemin kapısını araladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Meta'nın çocukları korumadaki eksiklikleri nedeniyle devam eden soruşturma kapsamında dev şirketi uyardı. Güvenlik önlemlerinin Avrupa'da da uygulanmaması halinde Meta, küresel cirosunun yüzde 6'sına tekabül eden 12 milyar dolarlık ceza riskiyle karşı karşıya kalacak. AB'nin merceğinde Meta'nın yanı sıra YouTube, TikTok, Snapchat ve X gibi diğer platformlar da yer alıyor.
1 KASIM'DA 15 YAŞ ALTI İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Türkiye'de çocukları ve gençleri dijital mecraların zararlarından korumayı hedefleyen yasal kriterler 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya konulacak. Yürürlüğe girecek yeni tedbirlerin öne çıkan başlıkları şöyle:
Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak; yaş doğrulama altyapılarını kurmakla yükümlü olacak. 15 yaş üstü gençlere özel ayrıştırılmış hizmet seçenekleri sunulacak ve bu tedbirler platformların sitelerinde şeffafça yayınlanacak. Yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan içerikler engellenecek, aldatıcı reklam tuzaklarına karşı kesin önlemler alınacak.