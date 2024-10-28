Dijital uyuşturucular çocukları tehdit edıyor

İstanbul Fatih'te iki genç kızı katledip canına kıyan Semih Çelik'in neden olduğu vahşet, fiziki dünyadan kopan gençlerin sanal âlemde gençlerin nelere maruz kaldığı, beyinlerinin nasıl yıkandığıyla ilgili soruları bir kez daha gündeme getirdi. Birçok ebeveynin varlığından bile haberdar olmadığı sosyal medya uygulamalarında vakit geçiren özellikle 12-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada karşılaştıkları olumsuz, kötü ve suç unsuru içeriklerden etkilenebiliyor.Her türlü sapkınlığın yazılıp paylaşıldığı uygulamalar, gençlerin ahlakını olumsuz yönde etkilerken para kazanmak için bedenlerini teşhir etmelerini de teşvik ediyor. Ailelerinin uykuda sandığı çocuklar, hiç tanımadığı binlerce insana canlı yayın açıp, para, hediye gibi kazançlar elde etmek için müstehcen ve çıplaklık içeren türlü olumsuz davranışı sergiliyor. Bu video görüntüleri ise izleyenler tarafından kaydedilerek şantaj malzemesine dönüştürülüyor.SABAH, gençlerin en çok zaman geçirdiği uygulamalara ve içeriklerine mercek tuttu. Ülkemizde en sık kullanılan uygulamalardan bazıları suç unsuru içeriklerle dolu...Anlık mesajlaşma uygulamaları doğru kullanımda fayda sağlasa da Telegram gibi amacı dışında kullanılan uygulamalarda kötü kişilerin elinde tehlike saçıyor. Telegram'da oluşturulan kimi gruplar; cinayet, taciz gibi birçok içeriği hiçbir engelleme olmaksızın paylaşılabiliyor. Bu gruplara çocuklar dahil isteyen kişi rahatllıkla katılabiliyor. Ülkemizde yasak olan OnlyFans ve kullanıma açık olan Tango ve Bigo Live gibi uygulamalar da TikTok gibi canlı yayın sırasında çıplaklık, müstehcenlik ve garip davranışlar ile yayıncısına hediye adı altında para kazandıran uygulamalar.2000'li yılların başında eğlence ve sosyalleşme aracı olarak hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları günümüze geldiğimizde birçok çeşitli suç için kullanılabilen platformlar haline geldi.Video yayınlama veya canlı yayın yapılabilen bir uygulama olan Tiktok Türkiye'de 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Burada yapılan canlı yayınlarda müstehcen içerikler oldukça yoğun. Gençler yayın sırasında yaptıkları hareketlerle izleyicilerinin ilgisini çekerek hediye adı altında kazanç elde edebiliyor.Türkiye'de 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan X, yalan ve provakatif paylaşımları ile tepkilerin odağında bir uygulama.Discord, topluluk kurmak ve bu topluluklarla anlık mesajlaşmak için tasarlanmış bir uygulama. 2020 yılına ait istatistiklere göre 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Aylık 140 milyon, günlük ise 14 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Fatih'te canice işlenen cinayetin ardından Discord'da yapılan paylaşımlar dikkatleri bu uygulamaya çevirdi. Özelikle Discord'daki bazı topluluklar yasadışı şekilde elde ettikleri kişisel veriler ile 18 yaşından küçük kız çocuklarını hedef aldığı belirlendi.Tüm bu uygulamaların Türkiye'de 150 milyon kullanıcısı var. Yani gerçek nüfusun çok üstünde... Gerçek kimlik gerektirmeyen bu uygulamalarda herkes farklı farklı hesaplar açabildiği gibi yasal olarak reşit olmayan milyonlarca çocuk da sahte hesaplarla bu uygulamalara erişebiliyor. Bu sahte hesaplar; suni bir karakter yaratarak suça bulaşmasını kolaylaştırıyor.Görüntülü konuşma uygulamalarını kullanan gençlerin çoğunun tacize maruz kaldığı değerlendirilirken SABAH, gençleri dinledi.Üniversite öğrencisi T.A. (19): "Sosyal medyayı sık kullanan biriyim. Discord içerisinde sapkın oluşumlar çoğalmış" Lise öğrencisi Ç.A. (16): "Zorbalığa uğruyorum. Tanımadığım erkekler rahatsız edici mesajlar atıyor. Şikâyet edip engelliyorum. Genellikle Instagram kullanıyorum ve çok vaktimi alıyor."