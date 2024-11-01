Dijitalleşmenin panzehri geleneksel oyuncaklar

Dijitalleşen dünya, bilgisayar oyunları, online ders sistemleri, yeni nesil öğrenme teknikleri, sosyal medya ve çok daha fazlası tüm dünyada çocukları ve ergenleri ekrana bağımlı hale getirdi. Uzmanlar dijital bağımlılığın akademik başarıyı da etkilediğini belirterek, "Bu durum, onların okulda odaklanmalarını zorlaştırıp öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor, öğrenme güçlüğüne neden oluyor" uyarısında bulundu. 0-6 yaş için ekran kısıtlaması, okul çağı dönemi ve ergenlikte ise yakın takip ve bilinçli ekran ve internet kullanımı için aile desteği gerekiyor. Özellikle erken yaşta dijital bağımlılığın daha tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Klinik Psikolog Ayşegül Nezor, ailelere "Geleneksel oyuncaklara geri dönün" çağrısında bulundu. Nezor, "Tencere, tava, araba, bebek gibi geleneksel oyuncaklarla oynayan çocuklar hem hayal gücünü kullanıyor hem de fiziksel dünyayla daha fazla etkileşim kuruyor.Telefon ve tablet kullanan çocuklar pasif izleyicilere dönüşüyor" dedi. Nezor, ekran kullanımı ve ilerisinde bekleyen tehlike 'bağımlılıkla' ilgili ebeveynlerin çocukları 'oyalama' ihtiyacının önemli bir etken olduğunu vurguladı. Nezor, "Özellikle son 5 yılda çocuklar daha küçük yaşlarda teknolojiyle tanışıyor ve buna paralel çevrimiçi platformlara daha fazla erişim sağlıyorlar. Aileler bir şekilde çocukların ekrana alışmasına vesile oluyor, diğer taraftan ise doğurduğu sorunlara çare arıyor" diye konuştu.Geleneksel oyuncaklardan uzaklaşan çocuklar daha çok robotlar ve dijital oyunlarla ilgileniyorlar, dış mekân oyunlarında dan oldukça uzaklar. Nezor, "Yaşamlarının pek çok alanında ekranların yer aldığı ve teknoloji ile büyüyen yeni nesil için, diğer kuşaklardan farklı bir beyin yapısına sahip olarak dünyaya geldiklerini söylemek de mümkün. Bu durum çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde ciddi etkiler yaratabiliyor. Ekran karşısında geçirilen uzun süreler çocukların yaratıcı düşünme, problem çözme ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatlarını da kısıtlayabiliyor" dedi.