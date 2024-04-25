Dikkatsizlik Eylül’ün ölümüne sebep oldu

Mardin Kızıltepe ilçesinde dikkatsizlik yüzünden meydana gelen trafik kazasında şehir içi otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu Eylül Irmak hayatını kaybetti. Fırat Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etmek için halk otobüsüne iki çocuğuyla birlikte binen anne A.R. Irmak, Kızıltepe Zergan İlköğretim Okulu civarında kucağında çocuğu ve elindeki 4 yaşındaki Eylül Irmak ile araçtan indi. S.B. yönetiminde halk otobüsü aniden hareket edince otobüsün tekeri minik Eylül'e çarptı. Hemen Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eylül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Trabzon'un Araklı ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'daki trafik kazasında ise doktor olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Mustafa Güder hayatını kaybetti.