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Giriş Tarihi: 3.9.2022 12:17 Son Güncelleme: 3.9.2022 13:08

Dilara öldü, elektrik telleri kaldırıldı

Adana'da 2 yıl önce, uçurtmasını demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal’ın (12) ölümüne neden olan yüksek gerilim hattı telleri sökülerek kaldırıldı. Kızını kaybeden acılı anne Zahide Demir (47), “Kızım öldü ama bundan sonra diğer çocuklar kızım gibi aynı kadere yaşamayacak ve ölmeyecek. Tellerin kaldırılması Dilara’nın zaferidir” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dilara öldü, elektrik telleri kaldırıldı

Adana'nın 30 Nisan'da Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51068 Sokak'ta evinin damında uçurtma uçuran ortaokul öğrencisi Dilara Ünal'ın uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan Dilara Ünal akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız 20 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kızının ölümünün ardından Zahide Demir, tellerin kaldırılmamış için elektrik dağıtım şirketi ve Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı. Dava sürerken, elektrik dağıtım şirketi, Dilara'nın ölümüne neden olan telleri kaldırdı. Zahide Demir, "Kızım gitti ama teller duruyordu. Ben gökyüzüne dahi bakamıyor, dama çıkamıyordum. Tellerin kaldırılması Dilara'nın zaferidir. Keşke kızım ölmeden kaldırılsaydı. Kızım öldü ama en azından onun sayesinde bu mahallede başka çocuk aynı şekilde ölmeyecek" diye konuştu.

UÇURTMA YASAKLANMIŞTI

Emniyet müdürlüğü Dilara'nın ölümünün ardından yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine ve üzücü olaylara yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklamıştı.

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Dilara öldü, elektrik telleri kaldırıldı
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