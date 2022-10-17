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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Dilara’dan acı haber geldi

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
FATİH ÖZYAR
Dilara’dan acı haber geldi
Hollanda'da doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den (25) acı haber geldi. 8.5 aydır Türk doktorlarının başarılı tedavisiyle yeniden hayata tutunan, yoğun bakımdan çıkan yeniden konuşmayı ve ayağa kalkmayı başaran Dilara Şahin lösemiye yenildi. Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi için geçen Şubatta Türkiye'ye getirildi. Akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda geçiren Dilara, hayata yeniden 'merhaba' dedi. Fizyoterapistlerin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başlayan Dilara, yeniden konuşmaya bile başladı. İlik nakli olmayı bekliyordu. Kardeşi Onur ile iliği uyumlu çıktı. Ancak Dilara, tedavi gördüğü hastanede lösemiyle savaşını kaybetti.



'DEVLETİMİZ ARKAMIZDA DURDU'
Baba Oğuz Şahin, dün Kayseri'de Dilara'yı son yolculuğuna uğurladıklarını belirterek, "Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Türk doktorlarından razı olsun. Hollanda daha kızımı Şubat ayında öldürüyordu. Türk doktorları kızımın ciğerlerini pırıl pırıl yaptı. Bize kızımızla 8.5 ay daha güzel zamanlar geçirtti. Devletimiz aslanlar gibi arkamda durdu. Biz bundan razıyız. Dilara da razıydı. Rabbimizin takdiri, kızımızı kaybettik" dedi.

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