Dilara’dan iyi haber

Hollandalı doktorların ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen 28 yaşındaki Dilara Şahin, yoğun bakımdan çıkarak normal servise alındı. Gurbetçi ailenin kızı olan ve diş hekimi asistanlığı eğitimi alan Dilara'ya 27 Aralık'ta lösemi teşhisi konuldu. Bir haftalık kemoterapinin ardından durumu kötüleşti. Hastanede komaya girdi. Hollandalı doktorlar, "Fişini çekeceğiz. Artık yapacak bir şey kalmadı" dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara, tedavi için Türkiye'ye getirilerek İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne yatırıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dilara nihayet 1 aylık tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı ve normal servise alındı.
'HERKES İLGİ GÖSTERİYOR'
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Osman Hakan Gündüz'ün Dilara'nın durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyen baba Oğuz Şahin, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de kendisine büyük destek olduklarını belirtti. Baba Şahin, "Dilara'nın durumu iyiye gidiyor. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dilara'yı ziyaret edeceği söyleniyor. Zaten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Dilara'nın durumunu yakından takip ediyor. Bu ilgi bizim acılarımızı hafifletiyor" dedi.