Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, 26 Ekim'de cruise gemisiyle tatile gitti. Gemi Pasifik Okyanusu'na açıldı. Dilek Ertek'in geminin balkonundan aşağı düştüğü tespit edildi. Cinayet ihtimalinin de soruşturulduğu olayda Ertek'in gemiden düştüğü tam 20 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı. Günlerdir süren arama çalışmalarına rağmen Ertek'ten bir iz bulunamadı. Ertek'in oğlu Mehmet Gökçe Atuk, annesi için gıyabi cenaze namazı kılınacağını gazete ilanı ile duyurdu. Aile yakınları ve sevenleri Teşvikiye Camii'nde bir araya geldi ve Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İŞ, SANAT VE CEMİYET HAYATINDAN BİRÇOK KİŞİ KATILDI

İş, sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok kişinin katıldığı cenaze namazında Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk yalnız bırakılmadı. Teşvikiye Camii'ne gelenler önce Atuk'a baş sağlığı diledi. Katılanlar arasında Dilek Ertek'i yakından tanıyan ve kendisiyle sık sık görüştüğünü belirten Dilek Sabancı şunları söyledi: "Dilek mücevher konusunda çok başarılı bir iş kadınıydı. Çok iyi bir anneydi ve çok iyi arkadaştı. O hayat dolu bir insandı ama kaderi böyleymiş. 70 yaşındaydı keşke daha fazla yaşasaydı. Ben onu kıldığım namazlarımda ve dualarımla anacağım. 5-6 yıldır sık görüşüyordum kendisiyle ve bana tatile gideceğini bahsetmişti. Böyle olacağını nereden bilelim. Keşke daha sık görüşseydim."

"DİLEK ERTEK CANDAN BİR ARKADAŞTI"

"Dilek Ertek 25 senelik arkadaşım. Bir ay evvel Dilek Sabancı, Dilek Ertek ve ben telefonda konuştuk. Yemeğe gitmeye karar verdik ama gidemedik; olmadı kısmet değilmiş." ifadesini kullanan Buket Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: "Beklemediğimiz bir olaydı, hepimizde şok etkisi yarattı. İnanamadım resmine bakıyorum ve bu Dilek değil diyorum. Çok iyi huylu, candan bir arkadaştı. Şu an öyle insanları bulmak çok zor. Mekânı cennet olsun nurlar içinde uyusun."

Ender Mermerci şunları söyledi: "Allah'ın gücüne gitmesin, böyle bir ölümü hiç hak etmedi. Harika bir insandı. Bilmiyorum, eğer bir şey varsa da yerde kalmasın kim sebebiyet verdiyse başka türlü bir şey ise inşallah bulunur cezasını görür ama bilmiyorum"

Olay sonrası izine rastlanamayan Dilek Ertek'in cinayete kurban gitmiş olma olasılığı değerlendiriliyor. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen sır perdesi henüz aydınlanamadı.