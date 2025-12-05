Dilovası’nda yangın: Engelli vatandaş kurtarılamadı

Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan prefabrik bir yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan evde mahsur kalan Asım Bal'ı dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenilen Bal'ın şeker hastası olduğu ve yaklaşık iki ay önce geçirdiği ameliyat nedeniyle her iki bacağını kaybettiği belirtildi. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Bal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.