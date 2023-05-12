Dina’nın eşyalarını alan anne ve babası ağladı

Gabonlu öğrencinin ailesi, kızlarının kaybolduğu gün evde olan kişiler ile sohbet etti. Daha sonra anne Jessica Sandra Makemba Panga, baba Guy Serge Ibouanga ve yakınları, genç kızın eşyalarını inceleyip, gözyaşı döktü. Daha sonra tekrar adliyeye gelen aile, savcılığa ifade verip, suç duyurusunda bulundu.