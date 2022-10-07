Dini nikahla yaşadığı kadını öldürmüştü: O caniye müebbet talebi!

Yenişehir Mahallesi'nde oturan ve ilk evliliğinden 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 yıl önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu beraberlikten 1 çocukları olan çift, son yıllarda birçok kez tartışıp, kavga etti. İddiaya göre, sık sık savcılığa başvuran Hülya Elkoca, Mehmet Arslan için uzaklaştırma kararı aldırdı. Son olarak 3 ay uzaklaştırma verilen Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta, Elkoca'yı evinde, down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. Hülya Elkoca, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan da polisi arayarak "Karımı öldürdüm" dedi. Polis gelene kadar Elkoca'nın başında bekleyen Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Elkoca ise hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve sorgusunda çocuğunu göstermediği için Hülya Elkoca ile tartışıp öldürdüğünü belirten Mehmet Arslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.