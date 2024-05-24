Dip çamurundan tuğla ürettiler

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) akademisyenleri, Afyon kili yerine İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunu kullanarak tuğla üretti. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık çalışmalarının önemine işaret AKÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Kavas "Dip çamuru, birikmesi nedeniyle İzmit Körfezi'nde de birtakım sorunlar oluşturan bir malzeme. Bunun herhangi bir ürüne dönüşmesi, ekonomiye kazandırılması son derece önemli. Bu çamur kendiliğinden ince tane boyutunda. Böyle düşündüğümüz zaman iyi ve ucuz bir ham madde kaynağı" dedi. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol, dip çamuruyla seramik objeler ürettiklerini belirterek, bu çamura çeşitli kurumlardan talep geldiğini söyledi. AA