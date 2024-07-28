Direkli Mağarası’ndan 13 bin yıllık dikiş malzemesi çıktı

Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında 13 bin yıllık kemikten yapılmış toplu iğne ve dikiş iğnesi bulundu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, "Yaklaşık 18 yıl önce başlatılan kazılarda önemli bulgular elde ettik. Mağarada hayvan kemiklerinden yapılmış delikli iğne yani bugün dikiş iğnesi dediğimiz bir iğnenin ve bunun benzeri kırık parçaların bulunduğu ve bir de kemikten yapılmış başlı iğne (toplu iğne) bulundu. Bunlar konfeksiyonun olmazsa olmazı olan aletler" dedi.