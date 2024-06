‘Dışarı çıkmaya korkuyorum’

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 1.5 yıl önce 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Tuğba Biçer (40) o anları unutamıyor. Biçer, o günden beri dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi. İlçeye bağlı Deştiğin Mahallesi'nde 2022 yılının Aralık ayında yaşanan olayda, sabah saatlerinde evden çıkan Tuğba Biçer bir anda 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yere düşen Biçer'in etrafını saran köpekler, kadına korku dolu anlar yaşattı. O sırada kadının sesini duyan mahalle bakkalı yardımına koştu. Bu korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Artık dışarı çıkmaya korktuğunu belirten Tuğba Biçer, "Beni bir bakkal kurtardı. Ölümden döndüm. Eğer boğazıma filan yapışsaydı belki de hayatta olmayacaktım. Ben bu köpeklerin toplanmasını istiyorum. Bu olaydan sonra dışarı çıkamaz oldum. Bir yere gidemiyorum, korkuyorum. Çocuklarım da korkuyor. Artık başka canlar yanmasın istiyorum" diye konuştu.İSTANBUL Başakşehir'de bir sitede oturan ve psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C.'nin oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine site yönetimi durumu polise bildirdi. Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C., kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim'i de sevk edildi. Özel Harekat Polisi'ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Cumhur C.'nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Cumhur C., biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Cumhur C., polis merkezine götürüldü.