Haberler Yaşam Haberleri Discord'daki skandalla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıktı
Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:49 Son Güncelleme: 11.10.2024 20:09

Discord'daki skandalla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıktı

Bir kız çocuğunun, Discord isimli uygulama üzerinden kendisine zorla şiddet uygulatıldığı ve cinsel içerikli görüntülerinin ailesine yollanmakla tehdit edildiğine dair sosyal medyada yayımlanan videolara yönelik İçişleri Bakanlığınca başlatılan inceleme kapsamında videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Discord’daki skandalla ilgili tutuklu sayısı 3’e çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan T.D. ve M.E.Ö. tutuklandı.

KANALIN YÖNETİCİSİNE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ile kurgu video paylaşımı yapılan yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen "HAHA" rumuzlu F.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.T, SEGBİS aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli F.T, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından tutuklandı.

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Discord'daki skandalla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıktı
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