Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı’nı anma mesajı: Kardeş Azerbaycan’ın acısının en derinden paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı'nın 30. yılına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivilin katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı hatırlatıldı.

Bu saldırılarda binden fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı ve kayıpların akıbetinin bugüne kadar hala aydınlatılamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz."

Hocalı Katliamı'nın tanığı Memmedov gördüğü işkenceleri unutamıyor

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Hocalı katliamı' mesajı