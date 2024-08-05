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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Disleksi projesiyle ödül aldılar

AA
Disleksi projesiyle ödül aldılar
Disleksi için mobil uygulama projesi Türk öğrencilere "Grand Prize Ödülü" getirdi. Türk öğrencilerin yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimine katkı sağlayacak proje, Avrupa'da birincilik, dünya çapında Grand Prize Ödülü aldı. Bir teknoloji firmasının yarışmasına katılan EdusynTech ekibi 49 ülkeden 160 ekiple mücadele etti. EdusynTech ekip lideri Arda Gökalp Batmaz, . Yapay zekayı eğitime entegre ederek çocukların kendi seviyelerinde ve ilgi duydukları içeriklerle deneyimleyecekleri adaptif bir öğrenme platformu oluşturduk" dedi.
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Disleksi projesiyle ödül aldılar
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