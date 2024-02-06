Haberler Yaşam Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı
Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:10

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. "Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun."

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA