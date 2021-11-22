Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan katledilen Başak Cengiz’in ailesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cengiz ailesinin Yenimahalle'de bulunan evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve eşi Seher Erbaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.