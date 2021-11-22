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Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:59 Son Güncelleme: 22.11.2021 15:02

Diyanet İşleri Başkanı’ndan Başak Cengiz’in ailesine ziyaret

Şerif Can Şerif Can
Diyanet İşleri Başkanı’ndan Başak Cengiz’in ailesine ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı saldırı sonucu vefat eden Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Baba Avni, anne Beyhan ve dede Ramazan Cengiz’e baş sağlığı dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı saldırı sonucu vefat eden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eşi Seher Erbaş ile Cengiz ailesinin Yenimahalle'de bulunan evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Baba Avni, anne Beyhan ve dede Ramazan Cengiz'e baş sağlığı dileklerini iletti.

Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erbaş, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak, hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Başak Cengiz'in ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Başkan Erbaş dua ederek, "Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı azimüşşandan hasıl olan sevabı sayılı nefeslerini tamamlayıp huzuruna gelmiş olan Başak kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, Sen vasıl eyle Allah'ım. Ruhunu mele-i a'lâda ferahnak eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Dünyada yapmış olduğu bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, iyiliklerini kabrinde kendisine yoldaş eyle Allah'ım. Şehitlik mertebesine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin biz onun şehit olduğuna inanıyoruz, şahitlik yapıyoruz, şahitliğimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rab geride bırakmış olduğu annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatma Allah'ım." niyazında bulundu.

Başkan Erbaş, ziyarette aileye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Kur'an-ı Kerim'i, Başkan Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, anne Beyhan Cengiz'e takdim etti.

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Diyanet İşleri Başkanı’ndan Başak Cengiz’in ailesine ziyaret
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