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Giriş Tarihi: 4.8.2023 18:19 Son Güncelleme: 4.8.2023 19:02

Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta camilerde okuttuğu cuma hutbesinde önemli bir konuya dikkat çekti. Mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanmasını tavsiye edildiği hutbede, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir” ifadelerine yer verildi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilerde okutulan Cuma hutbesinde, mesai saatlerinin ve ders programlarının Cuma namazı vaktine göre ayarlanması yönünde çağrıda bulunuldu.

MESAİ DÜZENLEMESİ TAVSİYE EDİLDİ

Farz ibadetleri arasında yer alan Cuma namazını eda etmek isteyenlere yardımcı olunması gerektiğinin belirtildiği hutbede, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir." ifadelerine yer verildi.

CUMA GÜNÜNÜN MÜSLÜMANLAR AÇISINDAN ÖNEMLİ VURGULANDI

Cuma gününün Müslümanlar için öneminden de bahsedilen hutbede, "Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. "Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir."vi ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım." ifadeleri yer aldı.

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Diyanet’ten Cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı
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