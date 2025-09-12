Diyanet’ten Hz. Muhammed filmi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı kapsamında hazırlanan "571 Rahmet Peygamberi" animasyon filmi, yakında gösterime girecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sosyal'de yaptığı açıklamada, "Hz. Peygamber'in (SAS) âlemlere rahmet olarak gelen ahlakını, yaşantısını ve ilahi hakikatler uğrunda verdiği mücadeleyi etkileyici ve anlaşılır bir üslupla beyaz perdeye taşıyacak olan 571 Rahmet Peygamberi, gelecek nesiller için kalıcı bir miras niteliği taşıyan bir çalışma olacaktır inşallah" dedi.