Diyarbakır annelerinden, Akşener’e tepki: ‘Ben anneyim demesin”





Siirt'e yaklaşık 10 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de, "Aileler olarak Meral hanımı bekledik ama gelmekten çekindi. Milliyetçiyim diyor ama HDP ile birlikte hareket ediyor. Oy hesabı yaptığı için bizi ziyarete gelmedi" diye konuştu.