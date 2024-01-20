Diyarbakır ve İzmir’de ‘Paydos’ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, sosyal medyadan dolandırılan mağdurların şikâyeti üzerine çalışmalar başlattı. Polisin iki ay süren takibinde, dolandırıcıların sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarıyla mağdurlara ulaştığını ve kamuda iş imkânıyla işe girdikten sonra ise sözde terfi ettirileceklerini söyledikleri tespit edildi. Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişinin adreslerinde ele geçirildi.

Polisin incelemesinde şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları, farklı hesaplara havale edip, 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Dolandırıcılık çetesi üyelerinin, mağdurlardan elde ettikleri paraları bankalara ait ATM'lerden çektiği de kameraya yansıdı. Çökertilen çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, cep telefonları, sim kartlar, hard disk ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.