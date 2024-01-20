Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır ve İzmir’de ‘Paydos’ operasyonu
Giriş Tarihi: 20.1.2024 11:40 Son Güncelleme: 20.1.2024 12:01

Diyarbakır ve İzmir’de ‘Paydos’ operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır ve İzmir'de sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran 123 kişi yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır ve İzmir’de ‘Paydos’ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, sosyal medyadan dolandırılan mağdurların şikâyeti üzerine çalışmalar başlattı. Polisin iki ay süren takibinde, dolandırıcıların sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarıyla mağdurlara ulaştığını ve kamuda iş imkânıyla işe girdikten sonra ise sözde terfi ettirileceklerini söyledikleri tespit edildi. Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişinin adreslerinde ele geçirildi.

Polisin incelemesinde şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları, farklı hesaplara havale edip, 'türbülans' ismi verdikleri yöntemle izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Dolandırıcılık çetesi üyelerinin, mağdurlardan elde ettikleri paraları bankalara ait ATM'lerden çektiği de kameraya yansıdı. Çökertilen çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, cep telefonları, sim kartlar, hard disk ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

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Diyarbakır ve İzmir’de ‘Paydos’ operasyonu
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