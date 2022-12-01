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Giriş Tarihi: 1.12.2022 06:17

Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir otomobile sokakta bulunan kişi veya kişilerce ateş açıldı. Otomobildekilerin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Vücutlarına mermi isabet eden 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 1'i olay yerinden kaçarken, 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsimleri henüz öğrenilemeyen ve durumu ağır olan yaralılardan 1'i doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, olay yerinden kaçan diğer yaralının tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
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