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Giriş Tarihi: 12.4.2023 11:42 Son Güncelleme: 12.4.2023 11:52

Diyarbakır’da karayolunda çalışan işçilere otomobil çarptı: 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda çalışma yapan Karayolları işçilerine otomobil çarptı, 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da karayolunda çalışan işçilere otomobil çarptı: 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Diyarbakır-Elazığ şehirlerarası karayolu üzerindeki Devegeçidi bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nda temizle çalışma başlattı. Temizlik çalışması yapan işçiler Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Özkişi ile yaralı Şahin Güner'e olaydan sonra aracı bırakıp kayıplara karışan otomobil çarptı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar ile araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde 3 karayolları personelini Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Özkiş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı işçi Şahin Güner ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Hayatını kaybeden personeller otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ağar yaralı işçi Güner ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma ve polis, kaçan sürücüyü yakalamak amacıyla çalışmalara başladı.

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Diyarbakır’da karayolunda çalışan işçilere otomobil çarptı: 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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