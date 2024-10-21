Diyarbakır’da Muhtar Demir’den örnek hareket: Çok yaşa muhtar abi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Hikmet Demir, maddi zorluk yaşayan ailelerin çocuklarına yardım eli uzatarak, soğuk havaların başlamasıyla çocukların kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Daha önce de eğitim malzemeleri temin ederek ailelere destek olan duyarlı muhtar, şimdi de ilköğretim öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıyor.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Muhtar Demir, mahalledeki çocukların eğitimden geri kalmamaları için elinden geleni yapacağını belirterek, "Çocuklarımız yarının umudu. Onların ayaklarının üşümemesi, ıslanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

HAYIRSEVER VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Ayrıca, Demir, sadece çocuklar için değil, evlerinin tadilatına ve yakacak teminine ihtiyaç duyan ailelere de hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini belirtti. Yardım çağrısında bulunan muhtar, mahalledeki yardımlaşma ruhunu harekete geçirdiği için hayırseverlere teşekkür etti.