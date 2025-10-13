Diyarbakır’da Nihat Hoca coşkusu

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ve yoğun katılımla sürüyor."Dosta Doğru" etkinliğinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, manevi derinliği yüksek sohbetiyle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.Hatipoğlu'na, Ahmet Fescioğlu ve Fırat Türkmen tasavvuf müziğinin dingin ezgileriyle eşlik etti. Festivalde sahne alan arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, duygusal şarkılarıyla dinleyenlerinin kalbine dokunurken, hareketli parçalarıyla da büyük coşku yarattı. Sevilen sanatçı Serkan Kaya, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı'nda sahne alarak on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Güllü'yü de anan Kaya, "Güllü'yü kaybettik, alkışlarımız Güllü'ye lütfen. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.19 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 51 noktada, 350'ye yakın etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, kentte festival süresince her yaşa uygun etkinliklerle sanatseverler kültür sanatlar düzenleniyor.