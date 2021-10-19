Diyarbakır’da park kavgası, 4’ü ağır 11 kişi yaralandı!

Bağlar ilçesinde bulunan bir fırının önüne park edilen araç nedeniyle fırıncı ve araç sahibi arasında te-tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine fırıncı ve araç sahibinin yakınlarının da katılması üzerine ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Bıçak, taş ve sopalarında kullanıldığı kavgaya çevredekilerin haber vermesi üzerine polis müdahale etti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara kaçan taraflar yeniden kavga ettiler. Zırhlı araçlarla mahalleye gelen polis, kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açmak zorunda kaldı. Silah sesleri çevrede korku ve paniğe yol açarken, yaralılara olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bıçak, taş ve sopa darbeleriyle yaralanan 4'ü ağır 11 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yarlılar tedavi altına alınırken, polis zırhlı araçlarla hastaneler çevresinde ve olay yerinde yeni bir kavganın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Bu arada, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişinin de polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldüğü belirtildi.