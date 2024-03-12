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Giriş Tarihi: 12.3.2024 01:04

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi tabanca, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Kavgada tabancayla yaralananları durumunun ağır olduğu bildirildi

DHA
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabanca, 3 kişi de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada tabancayla yaralanan ve durumunun ağır olduğu belirtilen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Diyarbakır’da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı
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