DMM'den "Rus gazı alımı sona erecek" iddiasına yalanlama: Hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır

"ENERJİ KRİZİ RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ne bugün ne de yaklaşan kış döneminde herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.