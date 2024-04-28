Doğa harikası Girlevik’e yoğun ilgi

Erzincan kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, özellikle üniversite öğrencilerinin yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda yerli turistin uğrak noktası oldu. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yaz aylarında da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Şelale kente gelen üniversite öğrencileri çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.