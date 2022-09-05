Doğal Gaz desteği başvurusu ne zaman? 2022 doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda doğal gaz desteğine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Başkan Erdoğan'ın doğal gaz desteği açıklamalarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise doğal gaz desteği başvurusu ne zaman, nereden, nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? Şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN, NASIL YAPILIR, KİMLER YARARLANABİLİR?

2022 Doğal Gaz yardımı başvurusu başvurularına ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;