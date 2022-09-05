Doğal Gaz desteği başvurusu ne zaman? 2022 doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, kimler yararlanabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda doğal gaz desteğine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Başkan Erdoğan'ın doğal gaz desteği açıklamalarına ilişkin bilgi edinmek isteyenler ise doğal gaz desteği başvurusu ne zaman, nereden, nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? Şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
2022 Doğal Gaz yardımı başvurusu başvurularına ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı son dakika açıklamalarında 5 Eylül tarihi itibariyle e-devlet üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi üzerinden form doldurarak başvurularını yapabilecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına ek olarak "Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere, doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak." detayını da ekledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktararak,
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek."
İfadelerini kullanmıştı.