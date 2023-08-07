‘Doğanın Kızı’ Cevahir’in hayvan sevgisi

Irak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Narlı Köyü'nde yaşayan 30 yaşındaki Elektrik Teknisyeni Cevahir İlhan, kendini doğaya verdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra köyde yaşamını sürdüren 'Doğanın Kızı' lakaplı Çukurcalı Cevahir, yaralı bulup tedavisini yaptığı dağ keçisi ile beslediği yavru keçilerle bir arada yaşamını sürdürüyor.

Çocukları gibi sevdiği keçilerle çocukları gibi oynayan genç kız, zamanın bir bölümünden ise doğada gezerek bulduğu yaralı hayvanları tedavi ettikten sonra yaşam alanlarına yeniden bırakıyor. İlhan, Hakkâri Üniversitesi'nden 2019 yılında mezun olduktan sonra atamayı beklerken koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte annesi ve kardeşi ile birlikte köye yerleştiğini söyledi.

Köyde kendini doğaya bıraktığını belirten Cevahir İlhan, bir yandan KPSS sınavlarına hazırlanırken, diğer yandan da doğada gezerken yaralı bulduğu hayvanlarını tedavi ettiğini belirterek, bazı kuş türü, köpek ve kirpiyi tedavi ettikten sonra yaşam alanlarına geri bıraktığını ifade etti. Biri dağ keçisi olmak üzere 7 keçiye evde baktığını söyleyen İlhan, "Yavru iken yaralı bulduğum dağ keçisini veterinerlerde den bilgi desteği alarak tedavi ettim, yeniden doğaya bıraktım. Ancak bir süre yeniden bana geldi. Şuan evde 7 keçi ile yaşıyoruz. Onları bebek gibi büyüttüm, her biri sanki benim bir çocuğum gibidir" dedi. Zamanını doğa ve hayvanlarının içinde geçiren İlhan, mesleğini yapmak için de sınavlara hazırlandığını söyledi.