Doğaseverler terörden temizlenen Amanoslar’da

Hatay'da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Amanos Dağları, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen doğa yürüyüşçülerinin uğrak yeri oldu. Sosyal medya üzerinden organize olan 80 kişilik grup, Hassa ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Şarlayan Şelalesi'nde bir araya geldi. Doğa yürüyüşüne TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa İlçe Başkanı Cafer Sarı, doğaseverler ile Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç de eşlik etti.