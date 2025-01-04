Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesi, yılın ilk günlerinde Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Erzurum'un Tekman, Ardahan'ın Göle ilçesinde, gece saatlerinde termometreler eksi 25 dereceyi gördü. Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu. Araçlar sabah saatlerinde donmuş halde bulundu. Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi, ağaçlar kırağı tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini açıkladı. Az bulutlu ve açık bir havanın hâkim olduğu Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde yoğun buzlanma, don ve yer yer sis görüleceği bildirildi. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler de tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Rüzgârın ise güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle günlük yaşamı sürdürmekte zorluk çeken vatandaşlar, ısınma ve ulaşım konusunda da güçlüklerle karşılaşıyor.





YAĞMUR BEREKETİYLE GELDİ

EDIRNE'DE kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, aralık yağmurları sonrası yaklaşık 3 kat arttı. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Tunca Nehri'nde geçen yılın aynı dönemi 3 metreküp/saniye olan debi 8 metreküp/saniyeye, 37 metreküp/saniye akan Meriç Nehri'nde ise 96 metreküp/saniyeye çıktı. Son yağışlarla kentteki nehirlerde artış gözlenirken, barajlardaki doluluk oranıysa geçen yılın aynı dönemine göre düştü. DSİ verilerine göre; geçen yıl 3 Ocak'ta yüzde 44 doluluk oranına sahip bölgedeki 14 barajda, bu yılın aynı döneminde doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.