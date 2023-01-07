Doğu’da bile kar yok! Her yıl 9 ay yolları kapanan Bahçesaray’da karsız kış

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan bölgelerinden olan Van Bahçesaray'da bu yıl kuraklık yaşanıyor. İklim değişikliğinin etkilerinin gün yüzüne çıktığı bölgede kar kalınlığı bu yıl en fazla 20 santimetreye ulaştı. Geçtiğimiz senelerde ise ilçenin birçok noktasında aylarca bir metrenin üzerinde kar kalınlıkları oluşuyordu. Bölge halkı ve uzmanlar ise bu güneşli günlerin ardından yaşanabilecek kuraklıklara dikkat çekti. Bu yıla kadar metrelerce kar ve kapanan yolların açılması çalışmaları ile gündeme gelen Van Bahçesaray'da kuraklık yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışı alan ilçe merkezinde bahardan kalma günler geçiriliyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışı da beklenen seviyelere ulaşmadı. Çığ tehlikesi ile gündeme gelene Karabet Geçidi'nde bile bugünlerde kar olmadığı belirtildi.