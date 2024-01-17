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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Doğu’da kar Antalya’da sel

Yurdun doğusunda kar yağışı etkili olurken Antalya ve Denizli’de sağanak nedeniyle sel meydana geldi, seralar zarar gördü

Doğu’da kar Antalya’da sel
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Muş- Bitlis karayolunda mahsur kalan 22 araç, 5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Hakkâri'de kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya çalışan İl Özel İdaresi ekipleri yer yer 7 metre karla mücadele ediyor. Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.
Antalya'da etkili olan sağanak yağış Alanya, Kumluca, Demre, Finike ve Kaş ilçelerinde sele yol açtı.

Murat YILDIRIM – Ahmet KAVAK- Arda ALTUN - Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH

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Doğu’da kar Antalya’da sel
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