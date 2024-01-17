Doğu’da kar Antalya’da sel

Yurdun doğusunda kar yağışı etkili olurken Antalya ve Denizli’de sağanak nedeniyle sel meydana geldi, seralar zarar gördü
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Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Muş- Bitlis karayolunda mahsur kalan 22 araç, 5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Hakkâri'de kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya çalışan İl Özel İdaresi ekipleri yer yer 7 metre karla mücadele ediyor. Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.
Antalya'da etkili olan sağanak yağış Alanya, Kumluca, Demre, Finike ve Kaş ilçelerinde sele yol açtı.
Murat YILDIRIM – Ahmet KAVAK- Arda ALTUN - Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH