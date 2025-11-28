Doğum günü dehşeti: Genç kadın 4. kattan düştü, hayati tehlikesi sürüyor

Olay, gece saat 00.00 sularında meydana geldi. Doğum günü kutlaması sırasında eşi ve ailesiyle birlikte olan A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. İddiaya göre intihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen genç kadının iki kolu ve bir bacağı kırılırken, başından da ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.D.'yi hızla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadın burada acil ameliyata alınarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi sürüyor.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, A.D.'nin düşüp düşmediği, yoksa itilip itilmediği henüz netlik kazanmadı. Mahallede yaşanan olay, büyük üzüntü ve merak uyandırdı.