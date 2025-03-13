Doğumda ölen annelerin yüzde 85’i sezaryenden

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, bakanlık bürokratları ile akademisyenleri dinledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Türkiye'nin yaşlanan bir ülke olduğunu kaydetti. Madak, "Yaşlanan nüfusla birlikte engellilik artıyor. Bu da ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda dönüşümü beraberliğe getiriyor. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri gözeterek politikalarımızı şekillendiriyoruz" dedi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, normal doğumların her geçen gün azaldığını, sezaryenle doğumların artışında özel sağlık hastanelerinin çok büyük bir payı olduğunu belirtti. 10 gebeden 6'sının sezaryen olduğunu kaydeden Tekin, Türkiye'nin son 10 yılda anne ölüm oranlarında ciddi başarı elde eden 10 ülke arasına girdiğini vurguladı. Tekin, "Ölen annelerin hemen hemen hepsi sezaryenle doğum yapan anneler ve bunların neredeyse yüzde 85'i özel hastanede doğum gerçekleştirip bir şekilde riskler nedeniyle sevk zinciriyle üniversite ya da kamuya sevk edilen hastalar" ifadesini kullandı.