Doğu’nun tek kadın seyisi

Elazığ’da 5 yıldır seyislik yapan 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Pınar Tıraş, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek kadın seyisi olarak atların bakımıyla ilgileniyor
Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Tıraş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldığı zaman "Sen kadınsın yapamazsın" demelerine rağmen azmi ile gece-gündüz çalıştı. Eğitimini başarı ile tamamlayıp seyislik belgesini alan 36 yaşındaki Tıraş, ev işlerinin yanı sıra sabah erken saatlerde çiftliğe gelip, atların bakımını yapıyor. "Onlara evlatlarım gibi bakıyorum" diyen Tıraş, elde ettiği başarının kadınlara örnek olmasını istiyor.
'BİR GÜN SİZE RAKİP OLACAĞIM'
Hiç aklında yokken, arkadaşlarından duyunca, 2017'de 40 kadın olarak kursa yazıldıklarını anlatan Tıraş, şöyle konuştu: "20'si arkadaşımdı. Kimisi yapamadı, kimisi bıraktı. Kurs 45 gün sürdü. Birkaç seyis, ders veriyordu. Onlara, 'Gün gelecek sizlere rakip olacağım' dedim. Tamamlayıp lisansımı aldım ve rakip oldum. Bana da yapamazsın dediler. Hırslandım ve onlara inat 5 yıldır lisanslı seyislik yapıyorum. Şu anda Doğu Anadolu'daki tek kadın seyis benim. Atlar benim çocuklarım gibi. Ağzı ve dili yok. Her zaman seni beklerler, verirsen yerler vermezsen yiyemezler. O yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla. İki kızım var. İkisine de gözüm kapalı atları teslim edebilirim. Bütün kadınlara bu mesleği tavsiye ederim."